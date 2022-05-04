Парламент білорусі схвалив смертну кару за «замах на тероризм»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Білоруський парламент схвалив запровадження смертної кари за замах на «міжнародний тероризм» і на вбивство державних чи громадських діячів.
Про це повідомляє держагенція БелТА.
Поправки внесли на тлі численних повідомлень про начебто атаки прихильників опозиції на обʼєкти інфраструктури, зокрема на залізницю, якою російські війська переправляють техніку до кордонів України.
Як повідомляє «Радіо Свобода», станом на кінець квітня було відомо про понад 60 білорусів, затриманих з 24 лютого за підозрою у блокуванні залізниці. Щонайменше в одному випадку було порушено справу про тероризм.
- Білорусь — єдина країна СНД і Європи, де застосовується смертна кара.
- До смертної кари можуть засудити й тих людей, які виступали против війни в України та режиму лукашенка. Режим з початку вторгнення росії в Україну значно посилює контроль над громадянами.
- 17 квітня лукашенко підписав документ, який наділяє органи внутрішніх справ правом застосовувати зброю, фізичну силу, бойову та спеціальну техніку для придушення мітингів. При цьому з «правоохоронців» знімається відповідальність.