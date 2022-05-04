«Це маячня»: у кремлі заперечують, що планують оголосити війну Україні чи мобілізацію на 9 травня
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Michael Parulava / Unsplash
У кремлі заперечують, що планують оголосити мобілізацію або війну Україні на 9 травня. Про це попереджають в оборонних відомствах США та Великої Британії.
Відповідні заяви прокоментував журналістам речник російського президента дмитро пєсков, пише Meduza.
«Це неправда. Це маячня», — відповів він на запитання про можливу мобілізацію.
Аналогічно пєсков відреагував і на запитання про оголошення війни Україні.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес припустив, що президент росії путін 9 травня може оголосити масову мобілізацію росіян. Крім цього, джерела американських ЗМІ пишуть про те, що росія у травні планує приєднати окупований Донбас до рф, а на території окупованої Херсонщини створити чергову «народну республіку» або взагалі приєднати її до Криму.