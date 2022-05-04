Північна Корея запустила балістичну ракету

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Аліса Ігіна / «Бабель»

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що КНДР випустила ракету з регіону Пхеньяну до вод біля корейського півострова.

Про це пише Politico.

Південнокорейські військові продовжують стежити за можливими запусками додаткової зброї Північною Кореєю.

Міністерство оборони Японії також заявило, що Північна Корея, ймовірно, здійснила запуск балістичної ракети, не надавши додаткових подробиць. Японська берегова охорона закликала судна, які ходять біля берегів Японії, триматися подалі від можливих осколків ракети.