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Втрати російської армії в Україні досягли 24,5 тисячі військових

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Російська армія під час війни в Україні вже втратила 24,5 тисячі військових. Такі дані наводить український Генштаб станом на 4 травня.

Загальні втрати росіян такі:

Найбільших втрат особового складу росія зазнала на Ізюмському та Новопавлівському напрямках.