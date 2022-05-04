Втрати російської армії в Україні досягли 24,5 тисячі військових
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Російська армія під час війни в Україні вже втратила 24,5 тисячі військових. Такі дані наводить український Генштаб станом на 4 травня.
Загальні втрати росіян такі:
- 24 500 (+300) військових вбитими;
- 1 077 танків;
- 2 610 бойових броньованих машин;
- 491 артилерійська система;
- 163 реактивні системи залпового вогню;
- 81 система ППО;
- 194 літаки;
- 155 гелікоптерів;
- 1 867 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 10 кораблів/катерів;
- 303 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 38 одиниць спеціальної техніки;
- 87 крилатих ракет.
Найбільших втрат особового складу росія зазнала на Ізюмському та Новопавлівському напрямках.