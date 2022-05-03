Київська школа економіки: Економічні втрати України від війни становлять до $600 мільярдів

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Стас Козлюк / «Бабель»

Загальні втрати економіки України через російське вторгнення коливаються від $564 млрд до $600 млрд.

Про це йдеться у дослідженні Київської школи економіки.

Загальна сума збитків інфраструктури в результаті російського вторгнення сягає майже $92 млрд або 2,7 трильйона гривень. За останній тиждень прямі втрати через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли майже на $4,5 млрд.

З початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 195 заводів та підприємств, 231 медзаклад, 543 дитсадки, 295 мостів та мостових переходів, 151 обʼєкт складської інфраструктури, 97 релігійних та 144 культурних обʼєктів. Також внаслідок бойових дій пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 23,8 тис. кілометрів доріг, 33,7 млн квадратних метрів житлового фонду. Прямі втрати підприємств (активів, складів) від війни вже складають близько $10 млрд.

Окрім того, знищені, пошкоджені чи захоплені щонайменше 9,5 тисяч автівок. Загальна вартість таких авто, за попередніми оцінками, – понад $1,3 млрд.