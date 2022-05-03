Угорщина обурилася заявою Данілова про те, що путін ділився з Орбаном планами про напад на Україну
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- Олег Панфілович
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European People's Party / Flickr
Угорщина обурилася заявою секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова. Той заявив, що премʼєр-міністр країни Віктор Орбан був в курсі планів президента рф путіна напасти на Україну, а Угорщина планувала отримати під контроль частину України.
Про це йдеться в заяві посольства.
«Ці твердження про Угорщину містять звинувачення, які є неправдивими та необґрунтованими, а також розпалюють ненависть проти угорського народу та Угорщини в українській громадській думці, яка потерпає від війни. Ми найрішучіше відкидаємо і засуджуємо брехливі наклепи, які пролунали проти Угорщини, а також наміри, які стоять за ними. Ми також закликаємо пана Данілова відкликати свої заяви!» — заявили в посольстві.
Дипломати обурені, що окремі представники керівництва України висловлюються так про Угорщину, яка вже «багато разів діями доводила свою підтримку та солідарність з Україною», і очікують пояснень від компетентних органів України.
- У вівторок Папа Римський Франциск заявив, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан розповів йому про плани росіян закінчити війну в Україні до 9 травня.