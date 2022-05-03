З «Азовсталі» в Маріуполі вдалося вивезти приблизно 150 людей. Евакуацію із Запорізької області зірвали росіяни

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Із заводу «Азовсталь» у Маріуполі вдалося вивезти майже 150 людей, 20 з них — діти. Вони прямують до Запоріжжя. При цьому росіяни не допустили ООН і Червоний Хрест до місця евакуації в Маріуполі.

Про це повідомила віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук на брифінгу в Запоріжжі.

«Адже росія не хотіла, щоб ми, міжнародна спільнота, ООН, Червоний Хрест бачили, що вона не буде випускати цивільних з міста, — росія хоче, щоб вони залишалися живим щитом для її військ, для вбивць, які збираються вбивати наших військових на «Азовсталі» та наше цивільне населення», — сказала вона.

За її словами, на «Азовсталі» ще залишаються кілька сотень людей.

Ірина Верещук також повідомила, що росіяни сьогодні зірвали евакуацію з Токмака та Василівки Запорізької області.

«Взяті на себе зобов’язання росія порушила. Домовленості були такими, що ми в Токмаку на Луначарському кільці, а також у Василівці візьмемо людей, які вийдуть на точки евакуації та зможуть врятуватися, але росія змінила свої домовленості. Але я розумію, що ми маємо працювати. Байдуже, що подумала і зробила росія. Головне, щоб ми як українська влада мали план, а ми його маємо. Ми будемо вимагати від міжнародної спільноти й, звичайно, від росії, виконати Женевські конвенції та дати змогу цивільному населенню врятуватися», — наголосила віцепремʼєр.

Верещук зазначила, що перший етап гуманітарної операції завершився успішно.

«Уже відзавтра у нас є план, як продовжувати операцію», — запевнила вона.