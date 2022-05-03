Прем’єр Великої Британії Джонсон у Раді анонсував новий пакет військової підтримки для України
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- Анна Холоднова
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Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон у своєму виступі перед Верховною Радою повідомив, що найближчими тижнями Україна отримає новий пакет військової підтримки.
За його словами, Україні надішлють протикорабельні ракетні системи Brimstone і броньовані машини, щоб евакуювати людей із захоплених територій. У пакет також увійдуть радари та дрони.
«Ми маємо новий пакет підтримки на £300 мільйонів», — наголосив Джонсон.
- У пресслужбі британського уряду зазначили, що цей виступ Джонсона був відповіддю на звернення президента України Володимира Зеленського до Британського парламенту в березні 2022 року.