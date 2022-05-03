У Дніпрі демонтували понад десять радянських пам’ятних знаків

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Пресслужба Дніпровської міської ради

У Дніпрі комунальники демонтували понад десять пам’ятних знаків, встановлених за радянських часів.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Зокрема, з парку Глоби прибрали цегляну стіну з наказом Сталіна Маліновському, а з бульвару Слави зняли стелу з написом «Площа Жукова». На вулиці Титова з житлових будинків демонтують радянські бетонні елементи ліпнини.

За словами начальниці управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надії Лиштви, демонтовану радянську символіку передадуть на зберігання на спеціальний склад.

«У місті планується створити музей-парк тоталітарного режиму, де будуть представлені демонтовані пам’ятники, стели, бюсти. Загалом у Дніпрі з 2014 року в рамках декомунізації прибрали приблизно сто відповідних символів, пам’ятних знаків, меморіальних дошок тощо», — зазначила Лиштва.