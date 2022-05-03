У війні з Україною російська армія втратила вбитими 24 200 осіб
- Автор:
- Анна Холоднова
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Станом на 3 травня російська армія у війні проти України втратила загиблими приблизно 24 200 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім цього, російські окупанти втратили:
- 1 062 танки;
- 2 567 бойових броньованих машин;
- 475 артилерійських систем;
- 162 реактивні системи залпового вогню;
- 80 засобів протиповітряної оборони;
- 194 літаки;
- 155 гелікоптерів;
- 1 843 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 10 кораблів/катерів;
- 291 дрон оперативно-тактичного рівня;
- 38 одиниць спеціальної техніки;
- 84 крилаті ракети.