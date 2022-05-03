У США жінка через рак втратила стопу, почала бігати і встановила світовий рекорд з кількості марафонів

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У США жінка на імʼя Джекі Хант-Берсма, яка почала бігати після того як втратила ліву ногу через рак, побила світовий рекорд Гіннеса за кількістю марафонів поспіль. Її історію переповідає BBC.

Джекі Хант-Берсмі — 46 років, із середини січня вона пробігає понад 40 кілометрів щодня, зазвичай це займає близько пʼяти годин. У суботу, 30 квітня, вона подолала свій 104-й марафон поспіль за стільки ж днів — досягнення занесуть до Книги рекордів Гіннеса, сертифікація триватиме близько трьох місяців.

Ще на початку 2022 року Джекі поставила собі нову мету: встановити рекорд за кількістю марафонів поспіль. Загалом вона пробігла 4 399 кілометрів. Задокументувавши ці забіги в соціальних мережах, Джекі зібрала понад $88 тисяч для організації «Ті, що біжать по лезу ампутованих кінцівок» (надає людям з ампутованими кінцівками такі бігові леза, як у неї).

Рекорд Гіннеса за кількістю марафонів серед жінок склав 95 днів. Два роки тому його встановила Алісса Амос Кларк, бігунка з Вермонта. Рекорд Гіннеса серед чоловіків належить італійцеві Енцо Капорасо — 59 днів.

Джекі народилась і виросла у Південній Африці, жила в Англії та Нідерландах. У 2002 році лікарі в Нідерландах діагностували у неї саркому Юїнга — рідкісний тип раку кістки. Через два тижні їй ампутували ліву ногу, щоб урятувати життя. Їй було 26 років. Перші кілька років Джекі боролася зі змінами у своєму житті, на публіці носила довгі штани, щоби люди не помітили протез. Бігати вона почала у 2016 році, придбавши спеціально пристосований для цього протез. Джекі брала участь, зокрема, у всесвітньо відомому Бостонському марафоні. А оскільки марафони проводяться не щодня, то вона також бігала місцевими ґрунтовими доріжками, сусідськими стежками і на власній біговій доріжці. У повсякденному житті Джекі працює тренером з витривалості.