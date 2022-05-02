Поліція: Після звільнення Київщини знайшли 8 масових поховань вбитих окупантами мирних жителів

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Стас Козлюк / «Бабель»

У Київській області після звільнення від окупантів правоохоронці виявили вісім масових поховань мирних жителів, убитих російськими загарбниками.

Про це заявив заступник начальника поліції Київської області Максим Очеретяний, повідомляє Укрінформ.

«Таких у нас вісім. І фактично у цих восьми похованнях ми знайшли 148 осіб», — заявив він. За словами Очеретяного, у всіх загиблих наявні тілесні ушкодження, наразі триває судово-медична експертиза, «і вона більш конкретно нам надасть інформацію».

Він також повідомив, що із 1 202 тіл громадян, виявлених на Київщині, особи майже 280 залишаються наразі не встановленими. «Але фактично більшість тіл вже встановлено і упізнано. Ми працюємо кожного дня над цим питанням», — запевнив правоохоронець.