Росія вдруге за день випустила дві ракети по Дніпропетровщині. Поцілила у свинокомплекс
- Автор:
- Софія Телішевська
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Christopher Carson / Unsplash
Росія вдруге за день випустила дві ракети по Синельниківському району Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко .
Одна ракета поцілила у свинокомплекс, але всі свині живі.
«Зачепило склади. Між ними воронка — завширшки 15 метрів, завглибшки 10 метрів», — зазначив Резніченко.
Друга ракета поцілила у посадку.
«Орки вже «денацифікували» наших курей, тепер перейшли на свиней», — резюмував голова ОДА.
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