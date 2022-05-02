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За час повномасштабної війни росія втратила вбитими 23 800 військових

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Війська рф у війні проти України станом на 2 травня втратили загиблими приблизно 23 800 військовослужбовців. Про це свідчать дані українського Генерального штабу.

Крім цього, російські окупанти втратили:

Найбільші втрати росіян минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.