Ранкове зведення Генштабу: На Донецькому напрямку наступ іде практично вздовж усієї лінії зіткнення

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Валерій Шмаков / УНІАН

Генеральний штаб України опублікував зведення станом на ранок 2 травня. Так, на Донецькому напрямку наступ іде практично вздовж усієї лінії зіткнення. На Лиманському напрямку росія обстрілювала позиції ЗСУ на рубежі Лиман — Сіверськ, аби їх відтіснити і створити умови для наступу на Слов’янськ.