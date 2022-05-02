Ранкове зведення Генштабу: На Донецькому напрямку наступ іде практично вздовж усієї лінії зіткнення
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Валерій Шмаков / УНІАН
Генеральний штаб України опублікував зведення станом на ранок 2 травня. Так, на Донецькому напрямку наступ іде практично вздовж усієї лінії зіткнення. На Лиманському напрямку росія обстрілювала позиції ЗСУ на рубежі Лиман — Сіверськ, аби їх відтіснити і створити умови для наступу на Слов’янськ.
- На Сєвєродонецькому напрямку основні зусилля росіян зараз на тому, аби повністю захопити Рубіжне та підготуватися до наступу на Сєвєродонецьк.
- На Попаснянському напрямку рф намагалась покращити тактичне положення в районі Попасної — посилила війська за рахунок переміщення з Маріупольського напрямку однієї батальйонної тактичної групи.
- На тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей росія розгорнула додаткові системи протиповітряної оборони.
- Окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Херсонської області, шукають слабкі місця у нашій обороні. У районі Миколаєва росія розвідує дронами позиції українських військових.
- росія продовжує обстрілювати Харків, село Уди і селище Прудянка. На Ізюмському напрямку російська армія наступає у напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Слов’янськ.
- На кордоні з Україною, у Брянській області росіяни встановили контррозвідувальний режим. На основних дорогах та поблизу населених пунктів розташовані контрольно-перепускні пости.