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Вечірнє зведення Генштабу: росіяни обстрілюють українських прикордонників і хочуть наступати на Миколаїв та Кривий Ріг

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на 18:00 1 травня: