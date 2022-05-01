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У війні з Україною загинули уже 23 500 російських військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 1 травня російська армія у війні проти України втратила загиблими приблизно 23 500 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, російські окупанти втратили: