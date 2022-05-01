росіяни відключили зв’язок та інтернет у Херсонській та частині Запорізької області
- Автор:
- Анна Холоднова
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Mario Caruso / Unsplash
Росіяни відключили зв’язок та інтернет у Херсонській та частині Запорізької області.
Про це повідомили в Держспецзвʼязку.
Учора жителі Херсонської та частини Запорізької області спочатку відчули перебої з інтернетом та мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. Наразі стало відомо, що причинами відсутності зв’язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах.
Паралельно з відключенням українських операторів на ворожих інформаційних ресурсах почали розповсюджувати фейкові історії про те, що розпорядження відключити зв’язок дала українська влада. Це не відповідає дійсності.
У Держспецзвʼязку у разі відключення інтернету та звʼязку радять слухати радіо на середніх хвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів. Також українські канали розкодовано на супутнику:
- супутник: Hotbird 13;
- частота: 11 219 МГц;
- поляризація: H (горизонтальна);
- символьна швидкість: 29 900;
- корекція помилок: FEC 3/5.
У Головному управлінні розвідки вважають, що активна позиція українців на тимчасово окупованих територіях може зірвати «референдум» і всі плани російських загарбників зі створення «херсонської народної республіки».