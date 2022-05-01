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Ранкове зведення Генштабу: росіяни готують наступу на Миколаїв і Кривий Ріг, активні бої на Донецькому і Таврійському напрямках

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Міноборони Росії

Генштаб оприлюднив інформацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення: