Російський військовий літак порушив повітряний простір Швеції

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Російський військовий гвинтовий літак порушив повітряний простір Швеції.

Про це повідомили Збройні сили Швеції.

У п’ятницю ввечері російський літак Ан-30 порушив повітряний простір Швеції біля Блекінге. Шведська служба готовності до інцидентів стежила за всім процесом та сфотографувала літак.

«Літак перебував на схід від Борнгольму [острів у Балтійському морі, належить Данії], а потім летів у бік шведської території. На короткий час літак порушив повітряний простір Швеції, а потім залишив цей район», — йдеться в повідомленні.