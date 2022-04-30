Російський військовий літак порушив повітряний простір Швеції
- Автор:
- Анна Холоднова
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Російський військовий гвинтовий літак порушив повітряний простір Швеції.
Про це повідомили Збройні сили Швеції.
У п’ятницю ввечері російський літак Ан-30 порушив повітряний простір Швеції біля Блекінге. Шведська служба готовності до інцидентів стежила за всім процесом та сфотографувала літак.
«Літак перебував на схід від Борнгольму [острів у Балтійському морі, належить Данії], а потім летів у бік шведської території. На короткий час літак порушив повітряний простір Швеції, а потім залишив цей район», — йдеться в повідомленні.
- 5 квітня уряд Швеції прийняв рішення вислати з країни трьох російських дипломатів. Зазначалося, що вони ведуть незаконну розвідувальну діяльність.