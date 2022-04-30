ФСБ росії заборонила вихід в Азовське море маломірним суднам з рф
- Автор:
- Анна Холоднова
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
ФСБ росії заборонила маломірним суднам виходити в район Азовського моря «у зв’язку з проведенням антитерористичних заходів».
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Заборона діє з 00:00 30 квітня. Раніше в окупованому Криму та двох районах Краснодарського краю, які межують по акваторії Азовського моря з територією України, діяв «жовтий» (високий) рівень терористичної небезпеки.
Для чого росія ввела обмеження — невідомо. З близьких прибережних цілей для військ рф залишився лише маріупольский «Азовсталь», де в блокаді перебувають українські військові та цивільні.
- Скільки військових кораблів рф у Азовському морі, наразі невідомо. У Чорному морі перебувають приблизно 20 російських кораблів, зокрема підводні човни. З них три — носії крилатих ракет «Калібр».