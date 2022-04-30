Секретарю ради безпеки рф оголосили підозру за посягання на територіальну цілісність України

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Радіо Свобода

Секретарю ради безпеки росії ніколаю патрушеву оголосили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

На позачерговому засіданні радбезу 21 лютого 2022 року цей російський високопосадовець публічно закликав до необхідності визнання росією незалежності та суверенітету повністю ними контрольованих псевдоутворень «днр» та «лнр».

Крім того, в Офісі генпрокурора зазначають, що раніше до кримінальної відповідальності уже притягнули заступника голови ради безпеки рф та ще вісьмох її членів.