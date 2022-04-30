За час повномасштабної війни росія втратила вбитими 23 200 військових

Новини

SOPA Images / Contributor / Getty Images

Війська рф у війні проти України станом на 30 квітня втратили загиблими приблизно 23 200 військовослужбовців. Про це свідчать дані українського Генерального штабу.

Крім цього, російські окупанти втратили:

1 008 танків;

2 445 бойових броньованих машин;

436 артилерійських систем;

151 реактивну систему залпового вогню;

77 засобів протиповітряної оборони;

190 літаків;

155 гелікоптерів;

1 701 одиницю автомобільної техніки;

8 кораблів/катерів;

76 цистерн із паливом;

232 дрони оперативно-тактичного рівня;

32 одиниці спеціальної техніки;

4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Найбільші втрати росіян минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.