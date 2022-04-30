За час повномасштабної війни росія втратила вбитими 23 200 військових
- Автор:
- Софія Телішевська
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SOPA Images / Contributor / Getty Images
Війська рф у війні проти України станом на 30 квітня втратили загиблими приблизно 23 200 військовослужбовців. Про це свідчать дані українського Генерального штабу.
Крім цього, російські окупанти втратили:
- 1 008 танків;
- 2 445 бойових броньованих машин;
- 436 артилерійських систем;
- 151 реактивну систему залпового вогню;
- 77 засобів протиповітряної оборони;
- 190 літаків;
- 155 гелікоптерів;
- 1 701 одиницю автомобільної техніки;
- 8 кораблів/катерів;
- 76 цистерн із паливом;
- 232 дрони оперативно-тактичного рівня;
- 32 одиниці спеціальної техніки;
- 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.
Найбільші втрати росіян минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.