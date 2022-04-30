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Ранкове зведення Генштабу: росія перекидає свої війська з Белгородської області до Ізюму та наступає на сході

Автор:
Юля Шередега
Дата:

Стас Козлюк / «Бабель»

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував ранкове зведення станом на 06:00 30 квітня. Ситуація на фронті наступна: