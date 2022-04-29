Зеленский: У Київській області знайшли ще одне масове поховання на 900 тіл
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для польських ЗМІ заявив, що на Київщині правоохоронці знайшли ще одне масове поховання вбитих цивільних.
За словами президента, у могилі знайшли 900 тіл на території, яка була під російською окупацією в березні. Він не сказав, що це за місце і де воно розташоване.
Зеленський акцентував увагу на тому, що російські війська замітали сліди злочинів, на що вказують факти спалення людей у пересувних крематоріях.
Він додав, що всі винні обов’язково будуть покарані. «Хтось буде чекати на міжнародний суд, а хтось буде чекати, як то кажуть, ночі. Ось і все», — заявив президент.
- Братські могили на Київщині після звільнення територій від окупантів знаходили у Бучі. В Ірпені, Макарові, Бородянці та інших містах росіяни розстрілювали цивільних прямо на вулицях.