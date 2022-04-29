Події 29 квітня в огляді «Бабеля»: у Києві загинула журналістка «Радіо Свобода», на Донбасі відбили девʼять атак росіян, а з Маріуполя вивозять апарати ШВЛ

Новини

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Напередодні окупанти завдали ракетного удару по Києву. Одна з ракет влучила в житловий будинок, загинула журналістка «Радіо Свобода» Віра Гирич. Загалом постраждали 10 людей, чотирьох з них госпіталізували.

Протягом доби українські військові на Донбасі відбили девʼять атак росіян. Сили протиповітряної оборони ЗСУ знищили 15 повітряних об’єктів окупантів: літак, 5 крилатих ракет і 9 безпілотників. Російські військові досі блокують українські підрозділи в Маріуполі, у районі заводу «Азовсталь». На Ізюмському напрямку війська рф основні зусилля зосередили на розвідці. Десять разів обстрілювали міста Луганської області, точаться бої за Оріхове.

Після бомбардувань оточеного заводу «Азовсталь» кількість поранених там зросла до 600 людей. Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко. 28 квітня росіяни авіаударами зруйнували підземний шпиталь. До цього, за словами Бойченка, там було орієнтовно 170 поранених. Російські окупанти вивезли з Маріуполя частину вцілілих апаратів штучної вентиляції легень, які вкрай необхідні при лікуванні тяжкохворих ковідних пацієнтів.

Війська Повітряного командування «Південь» отримали зенітний ракетний комплекс С-300 від країн-партнерів, який значно посилив протиповітряну оборону в південному регіоні. Він уже виконує бойові завдання. Польща передала Україні пострадянські танки T-72 — понад 200 одиниць, що дозволить оснастити дві танкові бригади.

У селі Гостролуччя Київської області правоохоронці виявили покинуту ворожу техніку та російського кулеметника, який переховувався. 21-річний уродженець Татарстану — кулеметник механізованої бригади — зізнався, що спершу заблукав, а потім виявилося, що росіяни його просто покинули. Правоохоронці знайшли два автомобілі російських окупантів — КамАЗ та «Урал», а також БМП-2 і танк Т-72. Техніка агресора поповнила автопарк Збройних сил України.

Держбюро розслідувань зупинило поставки в рф компонентів, які можуть використовуватися в ракетобудуванні, з підприємства російського олігарха Олега Дерипаски. Ці компоненти можуть використовуватися для виготовлення російського тактичного ракетного комплексу «Точка-У». Слідчі встановили, що «Глухівський кар’єр кварцитів», який належить офшорній компанії російського олігарха, незаконно видобував високочистий кварцит, кремній та інші мінерали в Баницькому родовищі на Сумщині.

Уперше від 24 лютого за кордон відправили партію українського зерна. Румунський порт Констанца залишило судно із 71 тисячею тонн зерна, доставленого туди залізницею з України. На шляху до порту — ще майже 80 тисяч тонн української пшениці. З початку війни росія заблокувала українські порти на Азовському та Чорному морях.

У Києві та інших регіонах почався дефіцит бензину. На АЗС встановлюють обмеження — 10 або 20 літрів в один бак. Це пов’язано зі складністю логістики під час війни. Уряд обіцяє ліквідувати дефіцит пального протягом наступного тижня. Водночас перша віцепрем’єр-міністр економіки Юлія Свириденко попередила про «незначне подорожчання» нафтопродуктів. Міська влада попросила киян користуватися громадським транспортом і залишити якомога більше бензину для армії.

Німеччина готова не купувати російську нафту, відкриваючи шлях для заборони ЄС на імпорт нафти з росії. Берлін був одним із головних противників санкцій щодо торгівлі нафтою і газом ЄС з москвою. Однак 28 квітня представники Німеччини в інституціях ЄС зняли заперечення країни проти повного ембарго на нафту росії за умови, що Берлін отримає достатньо часу, щоб забезпечити альтернативні поставки.

Ілон Маск передав Україні сонячні станції Tesla Powerwall — сьогодні їх отримали дві амбулаторії в Бородянці та Ірпені. Ці сонячні батареї та генератори здобули велику популярність у США. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики.