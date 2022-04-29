Росія за тиждень до «дедлайну» погасила євробонди у доларах, щоб уникнути дефолту

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Death to Stock

Росія виплатила свої борги по євробондах у доларах — на суму $564,8 мільйона за єврооблігаціями 2022 року та $84,4 мільйона за облігаціями 2042 року.

Міністерство фінансів росії заявило, що надіслало необхідні кошти в лондонське відділення Citibank.

Виплату зробили за тиждень до закінчення пільгового періоду. Reuters пише, що досі незрозуміло, чи дійдуть ці гроші до США та інших західних країн, але такий крок російського мінфіну є ще одним серйозним поворотом в історії з можливим дефолтом.

Загалом росія повинна була погасити $649,2 млн. 6 квітня Мінфін рф заявив, що переказав кошти для виплати купонного доходу та погашення єврооблігацій в рублях, адже банк не дозволив проводити виплату в доларах. Таким чином у рф був час до 4 травня, аби погасити борг згідно контракту в доларах.