Уряд обіцяє ліквідувати дефіцит пального протягом наступного тижня

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В Україні через ракетні удари росіян по паливній інфраструктурі країни спостерігається дефіцит пального. Уряд обіцяє подолати проблему протягом наступного тижня.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що зараз йдуть перемовини з європейськими партнерами, які вирішать проблему в короткий термін.

Перша віцепрем’єр-міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що дефіцит пального буде ліквідований впродовж наступних 7 днів, проте попередила про «незначне подорожчання» нафтопродуктів, що повʼязано, насамперед, зі складністю логістики.