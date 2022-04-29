Генштаб: Втрати російської армії досягли 23 тисяч вбитих військових
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що втрати російської армії під час війни в Україні вже сягнули 23 тисяч осіб. Також українські військові знищили 986 танків окупантів.
Про це пише Генштаб у своєму Facebook.
Крім цього, з початку війни ЗСУ знищили:
- 2 418 бойових броньованих машин;
- 435 артилерійських систем;
- 151 РСЗВ;
- 73 засоби ППО;
- 189 літаків;
- 155 гелікоптерів;
- 1 695 одиниць автомобільної техніки;
- 8 кораблів/катерів;
- 76 цистерн із ПММ;
- 229 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 31 одиницю спеціальної техніки;
- 4 пускові установки.