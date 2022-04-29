Генштаб: Втрати російської армії досягли 23 тисяч вбитих військових

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Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що втрати російської армії під час війни в Україні вже сягнули 23 тисяч осіб. Також українські військові знищили 986 танків окупантів.

Про це пише Генштаб у своєму Facebook.

Крім цього, з початку війни ЗСУ знищили: