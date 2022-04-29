Ранкове зведення Генштабу: російські військові грабують селян на окупованих територіях і зазнають значних втрат у повітрі

Новини

Генштаб ЗСУ звітував про ситуацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення.

Російські війська продовжують наступ на сході і хочуть встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей. На Слобожанському, Донецькому і Таврійському напрямках росіяни обстрілюють українські позиції з артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню.