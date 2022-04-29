Ранкове зведення Генштабу: російські військові грабують селян на окупованих територіях і зазнають значних втрат у повітрі
- Автор:
- Юля Шередега
- Дата:
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Генштаб ЗСУ звітував про ситуацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення.
Російські війська продовжують наступ на сході і хочуть встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей. На Слобожанському, Донецькому і Таврійському напрямках росіяни обстрілюють українські позиції з артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню.
- На Ізюмському напрямку війська рф основні зусилля зосередили на розвідці.
- Військові рф продовжують блокувати українські підрозділи в Маріуполі, у районі заводу «Азовсталь».
- На тимчасово зайнятих територіях окупаційна влада не дає пересуватися та затримує місцевих жителів і блокує гуманітарні вантажі з території України. Окрім того, росіяни грабують селян. Так, наприклад, із сільгосптовариства у місті Камʼянка-Дніпровська вони викрали понад 60 тонн пшениці разом з вантажним транспортом.
- За попередню добу ЗСУ вразили п’ятнадцять повітряних цілей: один літак, п’ять крилатих ракет та дев’ять безпілотників;
- На території Донецької та Луганської областей за минулу добу ЗСУ відбили 9 атак ворога, знищили 6 танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, один автомобіль та зенітну установку.