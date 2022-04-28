Країнам ЄС, які приймають біженців з України, виплатили €3,5 мільярда
- Автор:
- Олег Панфілович
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Westend61 / Getty Images
Європейська комісія виплатила країнам-членам €3,5 мільярда фінансової допомоги для організації прийому та облаштування біженців з України.
Про це у Брюсселі під час брифінгу для преси повідомив речник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер (Stefan de Keersmaecker), повідомляє Укрінформ.
«Наприклад, Польща отримала €562 мільйони. Румунія — €450 мільйонів, Угорщина €299 мільйонів і Чехія €283 мільйони, що є дуже важливим внеском», — зауважив речник.
Витрати, які були вже зроблені національними урядами для піклування про біженців, можуть компенсуватися коштом цієї бюджетної програми, починаючи від дати російського вторгнення в Україну.