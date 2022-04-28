Ранкове зведення Генштабу: Основні зусилля російської армії зараз зосереджені на Ізюмському напрямку

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Yasuyoshi Chiba / Agence France-Presse

Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення станом на ранок 28 квітня. Так, основні зусилля росіян зараз зосереджені на Ізюмському напрямку. Вони намагаються провести наступ у напрямках Сулигівка — Нова Дмитрівка й Андріївка — Велика Комишуваха. Щоб посилити угруповання, що наступає, до Ізюму окупанти додатково перемістили підрозділи десанту і до 500 одиниць техніки.