ЄС планує спростити легальну міграцію, зокрема для українців

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Rock Cohen / Flickr

Єврокомісія внесла низку пропозицій для спрощення легальної міграції до ЄС. У проєкті, зокрема є пункт, який спрощує біженцям з України процедуру працевлаштування в країнах Євросоюзу.

Про це повідомляє DW.

До ухваленого єврокомісарами пакета увійшли проєкти змін двох директив ЄС — про тимчасовий та постійний дозвіл на проживання.

Єврокомісія пропонує дозволити подаватися на тимчасову посвідку на проживання не лише з території країни ЄС, де людина хоче працювати, але також і з території, де вона живе. На розгляд заяви наразі дають чотири місяці. У Брюсселі пропонують включити у цей термін видачу візи і час на перевірку на ринку праці.

Зараз громадяни третіх країн з тимчасовою посвідкою на проживання не можуть міняти роботодавця. Єврокомісія вважає, що це обмеження слід скасувати. У разі втрати роботи дозвіл на проживання має діяти ще три місяці.

Безстроковий дозвіл на проживання можна буде отримати після пʼяти років проживання на території ЄС — але тільки в одній країні.

Крім того, влітку цього року Єврокомісія хоче запустити пілотний проєкт для українців, які знайшли прихисток у ЄС. Українці зможуть реєструватися на порталі, де вказуватимуть свою кваліфікацію.

Така практика допоможе країнам ЄС, наприклад, знайти вчителів з України, щоби взяти їх на роботу для підтримки українських дітей-біженців, вважає одна з авторок ініціативи єврокомісар із внутрішніх справ Ільва Йоханссон.