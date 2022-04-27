Євросоюз зменшить фінансування Угорщини. У Будапешті це повʼязують з Україною

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Єврокомісія запустила дисциплінарну процедуру, яка скоротить фінансування Угорщини.

Про це повідомила єврокомісар з питань юстиції Віра Йоурова.

Йдеться про те, що Європейська комісія виявила проблеми, які можуть порушувати верховенство закону і впливати на бюджет ЄС. Відповідний лист уже надіслали угорському уряду.

«Угорщина має відповісти на наші побоювання і запропонувати заходи щодо виправлення становища», — написала Йоурова.

«Виборці Угорщини чітко висловилися 3 квітня. Ми повинні утримати Угорщину від війни, переконатися, що сімʼї Угорщини не платять ціну війни» — відповів речник угорського прем’єра Золтан Ковач.

Також він додав, що детальну відповідь на лист дадуть 28 квітня на пресконференції.

Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі «Громадському» заявив, що намагання Будапешту вплутати свою позицію щодо війни росії проти України в контекст дискусії з ЄС щодо верховенства права є недоречним і неприпустимим.

Міністерство закордонних справ України закликало Будапешт утримуватися від таких дій, а натомість працювати на єдність у ЄС та, зокрема, підтримати нові антиросійські санкції, які позбавлять воєнну машину росії джерел фінансування.