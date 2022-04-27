Швейцарія ввела чергові санкції проти рф і білорусі

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Швейцарія ввела чергові санкції проти росії та білорусі за агресію проти України.

Про це йдеться у пресрелізі Державного секретаріату Швейцарії з економіки (SECO).

Санкційні обмеження включають заборону на імпорт деревини та вугілля, а також товарів, які є важливими джерелами доходу для росії — ідеться про цемент, морепродукти, ікру.

Також під забороною експорт промислових роботів, певної хімічної продукції, підтримка державних і громадських російських організацій та реєстрація трастів для громадян рф.

Зазначається, що заборона експорту банкнот і продажу цінних паперів громадянам, резидентам або юридичним особам білорусі нині також поширюється на всі офіційні валюти країн-членів ЄС, а не тільки на євро або швейцарські франки, як було раніше.