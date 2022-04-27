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Вечірнє зведення Генштабу: на Херсонщині готують бюлетені для «референдуму», а у Придністров’ї силовиків перевели на «казармений стан»

Автор:
Анна Холоднова
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Getty Images

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував вечірнє зведення станом на 18:00 середи, 27 квітня. Ситуація на фронті наразі наступна: