Канада ввела санкції проти ватажків «л/днр» та місцевих «депутатів»
- Автор:
- Анна Холоднова
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Pierre Crom / Contributor
Канада розширила персональні санкції проти росії за війну в Україні. У списку опинилися представники так званих «лнр» та «днр».
Про це йдеться у пресрелізі зовнішньополітичного відомства країни.
Обмеження наклали на 11 ватажків окупаційних адміністрацій в «л/днр», а також на 192 місцевих «депутатів».
«Канада не буде стояти, склавши руки, і спостерігати, як президент путін та його спільники безкарно намагаються перекроїти кордони України. Треба поважати міжнародне право. Канада використовує всі наявні в її розпорядженні інструменти, щоб забезпечити дотримання міжнародного порядку, заснованого на правилах, і щоб ті, хто причетний до порушень міжнародного права, відповідали за свої злочини», — прокоментувала введення нових санкцій міністр закордонних справ Мелані Жолі.
- 22 квітня Австралія запровадила санкції проти ще 147 росіян — зокрема, у списку є дочки президента рф володимира путіна та дочка глави міністерства закордонних справ росії сергія лаврова.