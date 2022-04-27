Австралія надасть Україні гаубиці, боєприпаси і гуманітарну допомогу

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Австралія надасть Україні шість легких буксированих гаубиць M777 калібру 155 мм та боєприпаси. Про це повідомив посол Австралії в Україні Брюс Едвардс.

Загальна військова допомога Австралії наразі перевищує $225 мільйонів.

Крім цього, Австралія ще виділяє $65 мільйонів у вигляді гуманітарної допомоги разом із понад 70 тисячами тонн вугілля.

Новий пакет підтримки надійшов після того, як представники Австралії взяли участь у зустрічі представників 40 країн, яка була присвячена допомозі для України.