Австралія надасть Україні гаубиці, боєприпаси і гуманітарну допомогу
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Австралія надасть Україні шість легких буксированих гаубиць M777 калібру 155 мм та боєприпаси. Про це повідомив посол Австралії в Україні Брюс Едвардс.
Загальна військова допомога Австралії наразі перевищує $225 мільйонів.
Крім цього, Австралія ще виділяє $65 мільйонів у вигляді гуманітарної допомоги разом із понад 70 тисячами тонн вугілля.
Новий пакет підтримки надійшов після того, як представники Австралії взяли участь у зустрічі представників 40 країн, яка була присвячена допомозі для України.
- Австралія вже відправляла Україні бронетранспортери Bushmaster (це 11-тонний броньований автомобіль, здатний перевозити до десяти пасажирів і захистити їх від наземних мін та інших вибухонебезпечних боєприпасів).