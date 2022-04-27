У війні з Україною росія втратила вже 22 400 військових

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Війська рф у війні проти України станом на 27 квітня втратили загиблими приблизно 22 400 військовослужбовців. Про це свідчать дані українського Генерального штабу.

Крім цього, російські окупанти втратили:

939 танків;

2 342 бойові броньовані машини;

421 артилерійську систему;

149 реактивних систем залпового вогню;

71 засіб протиповітряної оборони;

185 літаків;

155 гелікоптерів;

1 666 одиниць автомобільної техніки;

8 кораблів/катерів;

76 цистерн із паливом;

207 дронів оперативно-тактичного рівня;

31 одиницю спеціальної техніки;

4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Найбільші втрати росіян минулої доби спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках.