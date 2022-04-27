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У війні з Україною росія втратила вже 22 400 військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Війська рф у війні проти України станом на 27 квітня втратили загиблими приблизно 22 400 військовослужбовців. Про це свідчать дані українського Генерального штабу.

Крім цього, російські окупанти втратили:

Найбільші втрати росіян минулої доби спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках.

«Бабель»