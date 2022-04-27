У Газі фермер знайшов статую ханаанської богині віком 4 500 років

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У Секторі Гази фермер знайшов камʼяну статую стародавньої богині краси, кохання та війни Анат, якій 4 500 років — датується вона 2 500 роком до нашої ери. Про це повідомляє BBC.

Статую знайшли в Хан-Юнісі, на півдні Гази, коли фермер обробляв поле. Скульптура заввишки 22 сантиметри зроблена з вапняку, у неї немає тіла, а до голови прикріплена корона змії, яку використовували боги як символ сили та непереможності. Зараз статую Анат виставили ​​в музеї Гази, там її вивчать експерти.

BBC пише, що відкриття цієї статуї нагадує про те, як ця територія — частина важливого торгового шляху для стародавніх цивілізацій — спочатку була поселенням ханаанів.

«Такі відкриття доводять, що Палестина має цивілізацію та історію, і ніхто не може заперечувати чи фальсифікувати цю історію. Це палестинський народ і його стародавня ханаанська цивілізація», — сказав представник Міністерства туризму і старожитностей ХАМАС.

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