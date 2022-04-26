Домовленості з Україною, гуманітарні коридори та Буча. Про що говорили путін і генсек ООН

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Сьогодні, 26 квітня, президент росії володимир путін провів переговори з генсеком ООН, які стосувалися війни в Україні.

Про це повідомляє Mеduza.

На зустрічі путін заявив, що росія «розраховує досягти домовленостей з Україною на дипломатичному треку». Він додав, що рф завжди підтримувала і підтримуватиме ООН.

Провину за вторгнення в Україну путін традиційно переклав на інших — за його словами, проблема виникла після «держперевороту» в Україні у 2014 році. Також він сказав, що рф була «змушена» визнати свої ж утворення «днр» і «лнр».

Різанину і страти цивільних у Бучі (Київська область) він назвав провокацією. «Ми знаємо, хто готував цю провокацію, знаємо, що це за люди», — сказав путін.

Крім цього, путін заперечив факт бойових дій у Маріуполі. Ситуацію у місті він назвав «складною і трагічною», але «простою».

Антоніу Гутерреш порушив питання гуманітарних коридорів. Він запропонував створити контактну групу ООН — росія — Україна для вирішення гуманітарних питань. Гутерреш заявив путіну, що потрібно вирішити питання евакуації людей з «Азовсталі», і наголосив на готовності за 2—3 дні провести оцінку ситуації з росією та Україною.

Окремо ООН повідомляє, що путін дав згоду на участь ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста в евакуації цивільних з «Азовсталі».