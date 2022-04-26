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Вечірнє зведення Генштабу: росіяни штурмують місто Барвінкове, а у Придністров’ї війська рф привели в повну готовність

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Міністерство оборони України / Facebook

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував вечірнє зведення станом на 18:00 вівторка, 26 квітня. Наразі ситуація на фронті наступна: