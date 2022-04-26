У Києві демонтують радянський монумент «дружбі народів»
- Автор:
- Анна Холоднова
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У Києві під Аркою дружби народів почали демонтувати бронзову скульптуру двох робітників — її встановили у 1982 році «на ознаменування воззʼєднання України з росією».
Другу скульптурну композицію, що зображує мотив Переяславської ради 1654 року, мають розібрати пізніше. Арку «дружби народів» у майбутньому перейменують та підсвітять кольорами українського прапора, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
- Скульптурну композицію, що уособлює «дружбу народів» створили до 60-річного ювілею утворення СРСР і урочисто відкрили напередодні 65-ї річниці жовтневого перевороту 1917 року. Вона стоїть у Хрещатому парку уже понад 40 років.