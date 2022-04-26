Війська росії ракетним ударом пошкодили міст через Дністровський лиман

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Міністерство оборони Росії

Російські війська завдали ракетного удару по Одещині. Влучили у міст через Дністровський лиман.

Про це «Бабелю» повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Міст з Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрили через пошкодження, написав речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

Інформацію про те, що це за міст та що трапилося, не розголошують з міркувань безпеки, зазначають у Білгород-Дністровській міськраді.