Війська росії ракетним ударом пошкодили міст через Дністровський лиман
- Автори:
- Анна Холоднова, Юля Шередега
- Дата:
-
Міністерство оборони Росії
Російські війська завдали ракетного удару по Одещині. Влучили у міст через Дністровський лиман.
Про це «Бабелю» повідомили в Оперативному командуванні «Південь».
Міст з Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрили через пошкодження, написав речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.
Інформацію про те, що це за міст та що трапилося, не розголошують з міркувань безпеки, зазначають у Білгород-Дністровській міськраді.
- 23 квітня російські військові атакували Одесу ракетами. Дві з них вразили військовий об’єкт і два житлові будинки. Шестеро людей загинули, 18 — дістали поранень.