Унаслідок ракетного удару по Запоріжжю одна людина загинула, одна — поранена
- Автор:
- Анна Холоднова
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Пресслужба Запорізької ОДА
Унаслідок ранкового ракетного удару по Запоріжжю загинула одна людина, одна — поранена.
Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації.
Одна ракета розірвалася в повітрі, а дві влучили на територію одного з підприємств. Відомо про одного загиблого й одного пораненого.
Інфраструктурні об’єкти на підприємстві зруйновані та пошкоджені. Зараз на місці ліквідують наслідки ракетної атаки рф, тож інформація про постраждалих може бути неточною.
- Сьогодні о 06:50 росія нанесла два ракетні удари по Запоріжжю. Перед цим крилаті ракети ворога пролетіли на низькій висоті над територією Запорізької АЕС.