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У війні з Україною загинули 22 100 російських військових

Автор:
Анна Холоднова
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Станом на 26 квітня війська рф у війні проти України втратили загиблими приблизно 22 100 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, російські окупанти втратили: