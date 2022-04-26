Перша туристична місія успішно повернулася з МКС на Землю

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Перша приватна космічна місія безпечно завершила двотижневу наукову місію до МКС і приводнилася в Атлантиці біля узбережжя Флориди.

Про це пише Reuters.

Капсула екіпажу пілотованого космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX (програма Axiom-1) сіла на парашуті в море після 16-годинного спуску з орбіти.

Місію здійснили колишній астронавт NASA і віцепрезидент Axiom Майкл Лопес-Алегрія, підприємець Ларрі Коннор, канадський інвестор Марк Петі та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.