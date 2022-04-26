Перша туристична місія успішно повернулася з МКС на Землю
- Автор:
- Анна Холоднова
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Перша приватна космічна місія безпечно завершила двотижневу наукову місію до МКС і приводнилася в Атлантиці біля узбережжя Флориди.
Про це пише Reuters.
Капсула екіпажу пілотованого космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX (програма Axiom-1) сіла на парашуті в море після 16-годинного спуску з орбіти.
Місію здійснили колишній астронавт NASA і віцепрезидент Axiom Майкл Лопес-Алегрія, підприємець Ларрі Коннор, канадський інвестор Марк Петі та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.
- 8 квітня ракета Falcon 9 компанії SpaceX запустила першу комерційну туристичну місію на МКС. Запуск першої в історії космонавтики місії з повністю комерційним екіпажем здійснили в рамках контракту з аерокосмічною компанією Axiom. За програмою Axiom-1 планується виконувати такі польоти двічі-тричі на рік.
- 9 квітня пілотований космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX (програма Axiom-1) успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією.