На Херсонщині ЗСУ знищили ворожий склад із боєприпасами та понад 70 окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
У районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб). Точна кількість загиблих уточнюється.
Також підрозділи окупантів зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове, повідомляє Генштаб.
Підрозділи російської армії намагаються здійснювати повітряну розвідку над територією Одеської області. Зазнають втрат.
На Волинському та Поліському напрямках без змін — спокійно.
На Сіверському напрямку ознак формування противником ударного угруповання для відновлення наступальних дій не виявлено. У суміжних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей ворог посилив охорону кордону і пунктів пропуску, проводить інженерне обладнання позицій. Російські окупанти у прикордонних районах посилили протидиверсійні заходи.
На Слобожанському напрямку противник посилює угруповання військ, частково блокує Харків і обстрілює позиції ЗСУ та обʼєкти критичної інфраструктури. Загарбники намагаються наступати в напрямку населеного пункту Заводи. Тривають бойові дії.
На Донецькому і Таврійському напрямках ворог перемішує пункти управління ближче до лінії бойового зіткнення.
- На Сєверодонецькому напрямку противник веде бойові дії в районі населеного пункту Рубіжне.
- На Попаснянському напрямку намагається захопити Попасну, тривають бої.
- На Авдіївському напрямку ворог намагається вести наступ, успіху не має.
- На Курахівському напрямку безуспішно здійснював наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар’їнка.
На Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії в напрямку населеного пункту Трудолюбівка, тривають бої.
Ворог продовжує блокувати Маріуполь і обстрілювати «Азовсталь».