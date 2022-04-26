Велика Британія скасує мита на всі товари з України
- Автор:
- Юля Шередега
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Getty Images / «Бабель»
Усі мита на товари, що надходять до Великої Британії з України в рамках існуючої угоди про вільну торгівлю, будуть зняті, щоб допомогти українській економіці.
Про це повідомив британський уряд у понеділок, пише Reuters.
У Лондоні заявили, що тарифи будуть знижені до нуля, а всі квоти скасовані на прямий запит президента України Володимира Зеленського, і додали, що цей крок дасть поштовх для українського бізнесу, який бере участь у ключових експортних постах, таких як ячмінь, мед, консервовані помідори та птиця.
«Ми непохитно підтримуємо Україну в цій боротьбі і будемо працювати, щоб Україна вижила та процвітала як вільна і суверенна нація», – сказала британський секретар міжнародної торгівлі Енн-Марі Тревельян.
Нині середнє мито на український імпорт становить близько 22%.