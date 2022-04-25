Штаб ООС: Протягом доби українські військові відбили 6 атак росіян
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Facebook / СБУ
Українські військові на Донбасі упродовж 25 квітня успішно відбили шість атак росіян. Про це звітує штаб Операції обʼєднаних сил.
Зокрема українські захисники знищили:
- 4 танки;
- 5 артилерійських систем;
- 13 одиниць броньованої та 15 одиниць автомобільної техніки;
- 2 паливозаправники;
- одну зенітну установку.
Крім цього, підрозділи протиповітряної оборони в небі Донбасу збили два літаки та 3 дрони типу «Орлан-10».
- 25 квітня російська армія захопила селище Новотошківське в Попаснянському районі Луганській області — після тривалого нищення селища авіаударами.